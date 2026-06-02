La Comisión de Ética Parlamentaria, encabezada por el congresista Elvis Vergara, aprobó por mayoría un informe que plantea imponer una amonestación pública a la legisladora Kira Alcarraz por una presunta infracción ética relacionada con una periodista.

Dicha decisión se adoptó por mayoría simple, tras registrar cuatro votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

El informe final concluye que las expresiones dirigidas a la periodista ”parten de una hipótesis negada, lo que evidencia la no existencia de voluntad actual ni intención real de causar daño alguno. Se trató de una reacción verbal desafortunada en su forma, pero carente de contenido materialmente amenazante”.

Como se recuerda, el incidente ocurrió en octubre de 2025 cuando una reportera le preguntó a Alcarraz por la contratación de la pareja de su hijo en el Congreso. La parlamentaria respondió con una frase que generó rechazo inmediato: “Si estuviera alterada ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, la cual fue considerada una amenaza directa contra la periodista.

El episodio provocó el rechazo de gremios de prensa y organizaciones de derechos humanos, que reclamaron sanciones al considerar el hecho un atentado contra la libertad de expresión.

Además, la Comisión de Ética declaró fundada la denuncia contenida en el Informe 264 contra la congresista Norma Yarrow por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. Como resultado, se recomendó imponerle una amonestación pública.

Comisión de Ética aprobó amonestación pública contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a periodista



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