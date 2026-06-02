Un adolescente de 17 años permanece en proceso de recuperación tras sufrir graves lesiones luego de ser presuntamente agredido por trabajadores de una pollería en Huancavelica. Según la denuncia de sus familiares, el hecho ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando el menor acudió al establecimiento para consumir alimentos y no pudo concretar el pago mediante una billetera digital debido a que su celular se apagó.

De acuerdo con el relato de la madre, el joven habría ofrecido dejar su teléfono móvil como garantía mientras conseguía el dinero; sin embargo, en lugar de aceptar la propuesta, los trabajadores del local lo habrían retenido y golpeado junto a un amigo. La denuncia señala además que uno de los implicados le habría causado quemaduras en la boca y parte del rostro utilizando un carbón encendido.

El caso es investigado por las autoridades judiciales. Según informó la familia, el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva para dos investigados, mientras que un tercer implicado permanece no habido. Actualmente, el adolescente recibe atención médica especializada en Huancayo para tratar las secuelas físicas y emocionales que le dejó la agresión.