Tres menores de edad, entre ellas una adolescente de apenas 13 años, fueron rescatadas durante una operación ejecutada por la Policía Nacional en un establecimiento ubicado en la Asociación de Bares Renacer, en el sector La Pampa, distrito de Chala, provincia de Caravelí. En la intervención también fueron detenidas dos personas acusadas de estar involucradas en un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

La operación se realizó el pasado 29 de mayo como parte de la operación policial “Impacto 2026”, desarrollado por agentes de la División de Operaciones Especiales (DIVOPS) de Camaná. Según la información, las acciones de inteligencia permitieron identificar el local donde presuntamente se venía captando y explotando a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el ingreso al establecimiento, los efectivos encontraron a tres adolescentes identificadas con las iniciales M.E.P.C. (17), D.K.E.L. (17) y X.E.M.M. (13). Las menores fueron puestas a buen recaudo y quedaron bajo protección de las autoridades competentes, mientras se realizan las diligencias para determinar las circunstancias en las que permanecían en el lugar.

DETENIDOS

Como resultado de la operación fueron detenidos Víctor Alfonso Romero Balladares (35) y María Teresa Rodas Aguirre (30), quienes son investigados por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de menores.

Tras la evaluación de los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez de Investigación Preparatoria de Caravelí, dictó siete días de detención judicial en flagrancia contra ambos investigados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el caso estaría relacionado con una presunta organización criminal conocida como “Los Golden de Chala”, que se dedicaría a la captación de personas vulnerables.

Según la tesis fiscal, las tres adolescentes rescatadas habrían sido obligadas a consumir bebidas alcohólicas y desempeñarse como damas de compañía en el establecimiento intervenido.