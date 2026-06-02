El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde hoy, primero de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio peruano, con el principal objetivo de asegurar el correcto desarrollo y orden durante la Segunda Vuelta Presidencial programada para el domingo 7 de junio.

No encuestas

La primera prohibición inició desde las 00:00 horas de hoy, momento en el que quedó totalmente prohibida la publicación de las encuestas de intención de voto. El ente electoral recordó enfáticamente que esta importante medida busca “garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y preservar condiciones de transparencia durante la etapa final de la campaña”.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, aquellos que incumplan esta vital disposición enfrentarán sanciones que van desde las 10 hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir desde los 55 mil hasta los 550 mil soles.

No reuniones

El cronograma oficial establece que desde las 00:00 horas del próximo viernes 5 de junio estará rotundamente prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político; y el incumplimiento se sanciona con penas de cárcel que pueden ir desde los tres meses y hasta los dos años.

Ley seca

El sábado 6, exactamente desde las 8:00 de la mañana, comenzará a regir la famosa “ley seca”, que restringe la venta de bebidas alcohólicas —más no el consumo como tal— que se extenderá ininterrumpidamente hasta las 8:00 de la mañana del próximo lunes 8 de junio.

Infringir la “ley seca” implica una pena de carcel de hasta 6 meses y una multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, es decir S/ 3 390. El cumplimiento será fiscalizado por el JNE y la MPH.