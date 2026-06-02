Tiene cuatro hijos pero no puede trabajar para mantenerlos, su salud se agrava y ya no puede caminar. Tito Taipe Ayequipe, vecino de la asociación de vivienda Nueva Jerusalén en Sangani, Perené, empezó hace casi tres años, cuando fue operado de una afección en uno de sus pies.

Tiempo después le apareció un pequeño grano en el muslo, el cual comenzó a crecer hasta convertirse en un tumor de gran tamaño que reventó dejando a la vista un agujero y su carne afectada.

“Pensé que era cualquier cosa. Empecé a tomar pastillas para calmar el dolor, pero siguió creciendo”, señala Tito Taipe.

Su esposa, Lucía Luz Gonzáles, señala que, su esposo ya no puede trabajar como estibador o peón y por ello los ingresos económicos del hogar han decaído.

El padre de familia, fue traslado al hospital de apoyo del distrito de Pichanaqui y para costear sus gastos médicos han recurrido a préstamos o a ayuda de los vecinos. Sus hijos tampoco han seguido yendo a clases con regularidad por falta de pasajes y útiles.

“Los vecinos nos están ayudando con alimentos y algunas compras. También estamos organizando polladas para reunir dinero porque tenemos que viajar a Huancayo y no tenemos familiares allá”, explicó.

Tito Taipe tiene una cita en IREN Centro a donde fue referido y no hay dinero para el traslado, estadía y medicinas. Por ello solicita ayuda de la población.