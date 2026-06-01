Un incendio se registró la mañana de hoy en el sexto nivel de un edificio ubicado en la residencial Alameda, en el distrito de Miraflores, generando alarma entre los vecinos de la zona. Durante la emergencia, un perro que se encontraba atrapado en la cocina del departamento afectado fue rescatado gracias a la intervención conjunta de residentes y personal de los bomberos.

Según informó el vecino Daniel Taco, el fuego habría comenzado en un depósito del inmueble. Al percatarse de la salida de humo por las ventanas y ante el temor de que las llamas se extendieran, varios vecinos decidieron ingresar al departamento tras romper el seguro de la puerta principal para intentar controlar la situación.

“Hemos tumbado la puerta, había humo. Al parecer comenzó en el depósito. Como vecinos intentamos apagar el fuego con extintores”, relató Taco, quien junto a otros residentes colaboró en las primeras acciones de emergencia mientras llegaban las unidades de auxilio.

Minutos después, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar mayores daños en el edificio. Asimismo, brindaron oxígeno a la mascota rescatada, que había inhalado humo durante el siniestro.

Los vecinos expresaron su preocupación por el riesgo de propagación del fuego, aunque destacaron que la rápida respuesta permitió evitar consecuencias más graves.