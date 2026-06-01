El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, rechazó las afirmaciones realizadas por el candidato presidencial Roberto Sánchez respecto a una supuesta evaluación positiva que habría hecho sobre la gestión de Pedro Francke.

Durante una entrevista en Exitosa, Castilla aseguró que su nombre está siendo utilizado para respaldar argumentos que, según indicó, no se ajustan a la realidad.

“La verdad es que yo no estaría hablando contigo ahorita si no sintiera que me están utilizando para nuevamente seguir desinformando a la gente”, manifestó el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cuestiona argumentos expuestos durante el debate

Castilla sostuvo que las referencias hechas por Sánchez formarían parte de una estrategia para responder a los cuestionamientos dirigidos al equipo técnico y a las propuestas económicas de su campaña.

Según explicó, el candidato optó por mencionar hechos que, a su juicio, no corresponden con lo ocurrido durante el proceso de recuperación económica posterior a la pandemia.

“Hemos tenido toda una andanada de críticas de cara al equipo técnico y a las políticas que está planteando el señor Sánchez al país. Y no tiene mejor idea que, en lugar de rebatirlas, en lugar de ser convincente en el debate presidencial que está mirando todo el país, menciona a través de mentiras”, afirmó.

Niega haber elogiado la gestión de Pedro Francke

El exministro precisó que nunca emitió una valoración favorable sobre la gestión de Pedro Francke al frente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, señaló que la recuperación económica observada tras la crisis provocada por la pandemia respondió principalmente a factores estadísticos y al proceso de reapertura de actividades, más que a decisiones específicas de política económica.

Castilla insistió en que atribuirle declaraciones que nunca realizó constituye una distorsión de los hechos en medio de la campaña electoral.

Acusa desesperación y mala asesoría

Durante la entrevista, el economista también cuestionó la estrategia política del candidato presidencial y sugirió que sus recientes declaraciones podrían responder a una situación de presión electoral.

“Yo creo que o están desesperados tratando de limpiar su imagen, o están mal asesorados, pero creo que esto comprueba de que estamos ante una posibilidad de una persona que no dice la verdad”, expresó.

Además, sostuvo que Sánchez intenta proyectar una imagen distinta ante el electorado.

“Trata ahora de pintarse como la Caperucita Roja cuando no lo es”, agregó.

Descarta participación política

Finalmente, Castilla enfatizó que no participa en ninguna organización política ni forma parte de la actual campaña electoral.

“Yo no soy político, no estoy metido en la política, estoy metido en tratar de decir e informar a la gente respecto a las políticas públicas, que es muy distinto”, concluyó.