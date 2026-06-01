La Contraloría General de la República identificó una situación adversa en el proyecto de mejoramiento y ampliación del estadio José Carlos Mariátegui, ubicado en el centro poblado La Venta, en el distrito de Santiago (Ica), advirtiendo que la obra permanece inconclusa y presenta asentamientos progresivos en estructuras clave, situación que pone en riesgo los recursos públicos invertidos y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue ejecutada.

Riesgo estructural

El Informe de Visita de Control N.° 013-2026-OCI/0406-SVC señala que el proyecto fue aprobado en octubre de 2020 por la Municipalidad Distrital de Santiago con una inversión inicial de S/3 millones 306 mil 157.73. La obra tenía como finalidad brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas mediante la construcción de tribunas, servicios higiénicos, boleterías, campo de fútbol de grass natural, cerco perimétrico y otras infraestructuras complementarias.

Para la ejecución de la obra se suscribió un contrato por S/2 millones 830 mil 173.42 con el consorcio Grupo Vitesse Ingenieros y Abogados SAC, estableciéndose un plazo de ejecución de 150 días calendario. Posteriormente se aprobaron prestaciones adicionales de obra por más de S/258 mil, elevando el monto contractual a S/3 millones 88 mil 220.80.

De acuerdo con la documentación revisada por la comisión de control, la obra inició el 1 de junio de 2021 y debía culminar en octubre de ese mismo año. Sin embargo, múltiples suspensiones y ampliaciones de plazo impidieron su culminación, prolongando el proyecto por varios años sin alcanzar los objetivos previstos.

La Contraloría reveló que, pese a haberse efectuado pagos por valorizaciones de obra y adicionales que superan los S/2 millones 482 mil, el proyecto continúa inconcluso. Asimismo, se determinó que la obra registra un avance físico acumulado de 80.39 %, mientras que el avance financiero alcanza apenas el 73.30 %, evidenciando una brecha entre la inversión ejecutada y los resultados obtenidos.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 27 de marzo de 2023, cuando colapsó una viga de concreto de la tribuna del estadio, incidente que fue constatado mediante un acta policial. Este hecho se produjo días después de que la obra fuera suspendida, generando preocupación sobre la estabilidad estructural de los componentes construidos.

Durante una inspección realizada en mayo de 2026, la comisión de control verificó la presencia de asentamientos progresivos tanto en las tribunas como en la cámara de rebombeo. Según el informe, estas deformaciones reflejan una intervención tardía de la entidad para identificar y atender problemas que podrían comprometer la seguridad de la infraestructura.

Otro aspecto observado por la Contraloría es que, en noviembre de 2024, el Colegio de Ingenieros del Perú remitió un informe pericial recomendando no reiniciar los trabajos sin la elaboración previa de un expediente técnico de reforzamiento estructural. No obstante, la Municipalidad Distrital de Santiago recién inició acciones preliminares para evaluar la situación en marzo de 2026, aproximadamente un año y medio después de recibidas dichas recomendaciones.

La institución municipal informó que contrató a un especialista para elaborar un informe sobre el estado situacional del proyecto, documento que fue presentado en abril de 2026 y que actualmente se encuentra en evaluación. Sin embargo, al momento de la visita de control no se habían ejecutado medidas concretas para corregir los problemas estructurales identificados.

La Contraloría concluyó que la permanencia de asentamientos progresivos en una obra paralizada desde marzo de 2023 representa un riesgo para la inversión pública y para la futura puesta en funcionamiento del estadio José Carlos Mariátegui.

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