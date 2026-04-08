La región Ica avanza en la consolidación de su infraestructura tecnológica con la construcción del proyecto ICATEC, una obra que se perfila como el principal centro de procesamiento y resguardo de datos de la región.

Con más de 2,500 metros cuadrados de construcción, esta infraestructura tendrá un nodo estratégico que permitirá centralizar, proteger y optimizar los procesos digitales de toda la administración pública regional, convirtiéndose en un pilar fundamental para la transformación digital en Ica. La obra es del Gobierno Regional de Ica, por más de 290 millones de soles.

Modernización digital

Durante una inspección de campo, se pudo constatar que la obra se encuentra en una etapa avanzada de construcción, con instalaciones pensadas para soportar un Data Center de alta capacidad, diseñado bajo estándares internacionales. La arquitectura y planificación de este centro tecnológico busca garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la eficiencia en el acceso a datos de los distintos sectores públicos, desde la salud hasta la educación, el transporte y la preservación histórica.

Su implementación permitirá que sectores estratégicos de la región cuenten con herramientas digitales capaces de transformar la experiencia de los ciudadanos con el Estado.

En salud, la gestión digital de citas médicas reducirá los tiempos de espera y facilitará el acceso a servicios esenciales en más de 140 establecimientos de atención. En educación, la digitalización de matrículas escolares y la gestión electrónica de datos de docentes agilizará procesos administrativos que históricamente han sido lentos y burocráticos. En transporte, la programación en línea de exámenes para licencias de conducir apunta a eliminar desplazamientos innecesarios y a optimizar la gestión de trámites.

Por su parte, el Archivo Regional se beneficiará de la preservación digital de documentos históricos, asegurando la consulta y el acceso a la memoria institucional de la región de manera más eficiente.

Especialistas en gestión digital señalan que la consolidación de un centro de datos como ICATEC representa un avance estratégico para cualquier región que busque modernizar sus servicios públicos.

La digitalización de procesos administrativos reducirá costos operativos y permitirá que los recursos públicos se destinen a áreas de impacto directo en la ciudadanía.

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