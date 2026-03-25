El Gobierno Regional de Ica impulsa un ambicioso proyecto de digitalización masiva a través de la planta de ICATEC, que ubica uno de sus 15 módulos en El Guayabo (Urb. San Joaquín-Ica), con el objetivo de reducir el uso del papel en la administración pública y permitir que los ciudadanos accedan a sus documentos de manera virtual.

Se estima que el proyecto procesará alrededor de 130 a 160 mil documentos por día, llegando a un promedio de 4 millones de documentos al mes, y beneficiará a diversas dependencias regionales, como Educación, Transporte y Salud.

Modernización digital

Más de 300 trabajadores locales han sido contratados para operar los equipos y garantizar el procesamiento eficiente de aproximadamente 100 millones de documentos provenientes de distintos sectores de la región.

Pablo Isidoro, jefe de supervisión del proyecto, señaló que la digitalización permitirá optimizar los procesos administrativos, reducir los tiempos de atención y facilitar el acceso remoto a la documentación oficial, al tiempo que genera empleo formal.

El representante del proyecto, Gonzalo Tassano, destacó que la infraestructura tecnológica instalada en ICATEC posiciona a Ica como una de las primeras regiones del país en avanzar hacia un modelo de “gobierno sin papel”, donde los trámites y servicios podrán realizarse completamente en línea. Además, la planta se perfila como un polo de innovación tecnológica, promoviendo una cultura administrativa basada en la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia.

El proyecto incluye 15 módulos operativos en distintos sectores de la provincia y una sede central para almacenamiento digital, así como una infraestructura de respaldo que garantiza la seguridad de la información.

La capacidad total permitirá digitalizar y almacenar hasta 100 millones de documentos provenientes de 145 centros de atención primaria, asegurando la preservación de información crítica en áreas clave como Educación, Transporte y Salud.

Cabe señalar que, el consorcio encargado de la obra, Transformación Digital, ya ha ejecutado la etapa estructural del edificio que albergará la sede principal de almacenamiento digital, con una inversión que supera los 290 millones de soles. La central se ubica en el Gobierno Regional de Ica.

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