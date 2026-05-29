El Gobierno Regional La Libertad inauguró la nueva y moderna infraestructura del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) del distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, obra que demandó una inversión superior a los S/ 6 millones.
- VER MÁS: Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
La actividad contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, que es ascopano de nacimiento; además de autoridades locales, consejeros regionales, funcionarios del Ejecutivo, docentes, alumnos y población beneficiaria.
Joana Cabrera Pimentel, gobernadora regional, explicó que luego de 39 años de creación institucional, el CETPRO Santiago de Cao cuenta ahora con moderna infraestructura y mejores condiciones para fortalecer la formación técnico-productiva de más de 100 jóvenes y adultos de la provincia de Ascope.
La obra fue ejecutada mediante el mecanismo concurso-oferta y financiada con recursos del FONCOR, permitiendo implementar ambientes adecuados y equipados para el aprendizaje de especialidades técnicas como artesanía en metales y piedras, peluquería y barbería, confección textil, panadería y pastelería, además de servicios gastronómicos.
“Este CETPRO permitirá que más jóvenes y emprendedores puedan capacitarse, generar ingresos y construir un mejor futuro para sus familias”, expresó Cabrera Pimentel.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Arturo Fernández confirma que no puede postular
- La Libertad: Aldo Carlos y Elías Rodríguez calientan campaña
- Consejo Regional de La Libertad: el 50% de ordenanzas son declarativas
- La Libertad: APP investigará a alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, por presunta deslealtad
- Jurado investiga a alcalde de Trujillo, Mario Reyna, por carteles con su imagen
- Elías Rodríguez asegura que Acuña “no puede lavarse las manos” de irregularidades en su gestión
- Óscar Acuña renuncia a APP en medio de crisis
- La Libertad: Verónica Torres desmiente a Martín Namay y asegura que no postulará por APP