El Gobierno Regional La Libertad inauguró la nueva y moderna infraestructura del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) del distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, obra que demandó una inversión superior a los S/ 6 millones.

La actividad contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, que es ascopano de nacimiento; además de autoridades locales, consejeros regionales, funcionarios del Ejecutivo, docentes, alumnos y población beneficiaria.

Joana Cabrera Pimentel, gobernadora regional, explicó que luego de 39 años de creación institucional, el CETPRO Santiago de Cao cuenta ahora con moderna infraestructura y mejores condiciones para fortalecer la formación técnico-productiva de más de 100 jóvenes y adultos de la provincia de Ascope.

La obra fue ejecutada mediante el mecanismo concurso-oferta y financiada con recursos del FONCOR, permitiendo implementar ambientes adecuados y equipados para el aprendizaje de especialidades técnicas como artesanía en metales y piedras, peluquería y barbería, confección textil, panadería y pastelería, además de servicios gastronómicos.

“Este CETPRO permitirá que más jóvenes y emprendedores puedan capacitarse, generar ingresos y construir un mejor futuro para sus familias”, expresó Cabrera Pimentel.

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