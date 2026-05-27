El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo investiga al alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez por los paneles que se instalaron en algunos puntos de la ciudad, en donde se promocionan las obras viales que ejecuta la municipalidad y, también, la imagen del burgomaestre, lo que estaría prohibido por ley.

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Infracción

A través de la Resolución N° 00944-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 24 de mayo, se dispuso “admitir a trámite” el “inicio de procedimiento sancionador sobre publicidad estatal” en contra del burgomaestre. Asimismo, le dio tres días hábiles para que entregue sus descargos.

En el documento se detalla que los días 19 y 21 de mayo, la fiscalizadora Claudia Gonzales Sánchez detectó publicidad estatal difundida por el municipio.

Los elementos prohibidos fueron ubicados en el cruce de la avenida Jesús de Nazareth con la calle Londres, y en la avenida Antenor Orrego. En los paneles se lee: “+ de 60 obras viales” y se “aprecia el escudo y nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo”, así como “la imagen del alcalde provincial de Trujillo, el señor Mario Colberth Reyna Rodríguez, junto con la frase Trujillo avanza”. Además, en la parte inferior del panel, se indican los puntos en donde se habrían ejecutado los trabajos.

“Los hechos son pasibles de inicio de procedimiento sancionador sobre publicidad estatal, teniéndose como presunto infractor al titular del pliego de la entidad”, indica la resolución.

Cuestionado

Mario Reyna también está en la polémica porque la municipalidad difundió una fotografía en donde aparecería en el estadio Mansiche, el día que jugó Carlos Mannucci, junto a un proveedor de la comuna que durante su gestión habría ganado S/ 362 mil 785 en contrataciones para realizar trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura, restauración, pintado y mejoras en espacios públicos.