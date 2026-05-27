Una banda de delincuentes robó una camioneta a balazos en el asentamiento humano Buenos Aires, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El asalto ocurrió en el cruce de las calles Las Violetas y Los Tulipanes cuando la víctima llegaba a guardar su vehículo en una cochera alquilada.

Según informó América Noticias, el agraviado habría sido seguido previamente por un automóvil donde se trasladaban los delincuentes.

Delincuentes interceptaron a la víctima

Fuentes policiales indicaron que el vehículo sospechoso permanecía a aproximadamente 50 metros de distancia antes de ejecutar el atraco.

Cuando el propietario descendió de la camioneta, el automóvil aceleró e interceptó rápidamente a la víctima.

Durante el robo, uno de los asaltantes realizó disparos al aire con un arma de fuego para reducir al conductor y evitar resistencia.

Posteriormente, uno de los integrantes de la banda tomó el control de la camioneta robada y escapó junto al otro vehículo utilizado en el asalto.

Vecinos denuncian incremento de la delincuencia

Vecinos del asentamiento humano Buenos Aires alertaron sobre el incremento de robos y asaltos armados en la zona de San Juan de Miraflores.

Los residentes señalaron que la víctima sería un bombero y vecino del sector.

Además, denunciaron presunta falta de atención por parte de la Policía de Laderas de Villa cuando reportan hechos delictivos en la jurisdicción.

Ante esta situación, los propios vecinos financiaron la instalación de ocho cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia en el sector.

Cámaras registraron el robo y la placa del vehículo

Una de las cámaras instaladas por la comunidad grabó el asalto y captó la placa del automóvil utilizado por los delincuentes.

Según los vecinos, las imágenes y la información audiovisual ya fueron entregadas a la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y ubicar a los integrantes de la banda criminal.