Tras la detención de Nadeska Widausky durante un operativo policial realizado en Lima, su abogado Julio Gagó se pronunció acerca de la orden de captura internacional emitida en Bélgica contra su defendida.

En ese sentido, el abogado de la modelo negó las acusaciones en su contra y aseguró que el caso estaría relacionado con un conflicto netamente familiar.

Durante declaraciones brindadas a la prensa, el abogado señaló que pudo comunicarse con Widausky tras su detención y afirmó que la influencer rechazó cualquier vínculo con los presuntos delitos de proxenetismo atribuidos por la justicia de Bélgica.

“Bueno, yo hablé con ella. Ella me refiere que es una acusación falsa, de una acusación que viene de Bélgica por el tema de proxenetismo. Ella refiere que es un primo suyo que le tiene enemistad y que le ha hecho esa denuncia. Y, obviamente, vamos a afrontar esa defensa”, expresó.

El letrado precisó que el caso tendría un trasfondo familiar y remarcó que, hasta el momento, en el expediente revisado no figuran acusaciones relacionadas con hechos de violencia.

“Me ha referido que es un primo suyo que le tiene enemistad por un tema de un préstamo y que de ahí viene esta denuncia. No he visto ninguna agresión”, agregó.

Finalmente, el abogado reiteró su respaldo a la modelo: “Para mí es inocente, la conozco desde hace muchos años”.

En relación con las diligencias efectuadas, el letrado admitió que la intervención policial se llevó a cabo conforme al procedimiento habitual derivado de un requerimiento internacional.

“La Interpol tiene que capturar a las personas cuando viene una orden de otro país. Eso es normal. Ellos están siguiendo el procedimiento normal”, indicó.

Asimismo, detalló el proceso que deberá seguir su patrocinada en las próximas horas: “Ahora se va al médico legista y, luego, al juzgado. Ella tiene que pasar a un juzgado ahorita, y el juez ya va a resolver su condición jurídica. Solamente hay una orden de captura. Eso va a pasar a un juzgado. Ya lo vamos a afrontar”.

El futuro legal de Widausky quedará en manos de la justicia peruana. De hecho, este miércoles 27 de mayo, el Poder Judicial evaluará en audiencia el pedido de detención preventiva con fines de extradición presentado por las autoridades de Bélgica.