Con una inversión de S/ 10 millones y un avance superior al 90 %, la Municipalidad Provincial de Piura informó que ejecuta la modernización integral de su sistema de videovigilancia, proyecto que permitirá ampliar la cobertura de monitoreo, optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la lucha contra la delincuencia.

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El alcalde provincial de Piura, Francisco Cevallos López, informó que intervención contempla la renovación de la infraestructura tecnológica que opera desde el año 2012, incorporando equipos de última generación y mejorando significativamente la capacidad operativa del sistema de seguridad ciudadana.

La autoridad edil explicó que actualmente la comuna cuenta con dos centrales de videovigilancia. La central “Paraíso” corresponde al sistema implementado hace más de una década, mientras que la central “Fortaleza”, considerada la central operativa más moderna de monitoreo urbano.

Como parte del proyecto, se instalarán 83 nuevas cámaras de alta tecnología que estarán interconectadas y supervisadas desde la central “Fortaleza”. Paralelamente, se viene ejecutando la recuperación operativa de las cámaras existentes mediante trabajos de rehabilitación de la infraestructura de conectividad, permitiendo aprovechar y fortalecer la red de vigilancia ya instalada en la ciudad.

Las nuevas cámaras contarán con funciones avanzadas que mejorarán la capacidad de prevención y respuesta. Entre ellas destaca la incorporación de altavoces, así como su integración con 20 botones de pánico ubicados en puntos estratégicos de la ciudad. Este sistema permitirá activar alertas inmediatas ante situaciones de riesgo y que las cámaras cercanas realicen un seguimiento automático de los hechos reportados.

Gracias a esta intervención, Piura contará con un total de 133 cámaras operativas distribuidas estratégicamente en sectores de alta concurrencia y zonas identificadas como prioritarias para la seguridad ciudadana. La ampliación de la cobertura permitirá mejorar el monitoreo permanente de espacios públicos, apoyar las labores de patrullaje integrado y generar evidencia audiovisual para la investigación de hechos delictivos.

“Estamos dando un paso importante hacia la modernización del sistema de seguridad ciudadana de Piura, con tecnología que permitirá una vigilancia más eficiente y una mejor articulación en favor de la tranquilidad de nuestros vecinos”, destacó el burgomaestre.

Además, esta iniciativa se complementará con los sistemas de videovigilancia que vienen siendo implementados en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, lo que permitirá avanzar hacia un esquema de monitoreo metropolitano más articulado, eficiente e interconectado.

La Municipalidad Provincial de Piura informó que continúa realizando las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la culminación de esta importante obra, reafirmando su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología moderna al servicio de la población.