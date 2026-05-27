El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, a cargo del fiscal provincial Luis Tapia, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra J.F.Z.S. (25), investigado por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Diana Ortiz Tito, quien presentó graves y fundados elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención policial, de registro personal, de hallazgo y recojo de arma de fuego, de incautación de arma de fuego, el Informe Pericial de Balística Forense que concluye que el arma incautada está operativa.

Así como, el oficio de Sucamec que informa J.F.Z.S. no registra licencia de uso de arma de fuego y tampoco se encuentra registrado como propietario de arma de fuego y las declaraciones del personal policial interviniente, entre otros que vinculan al investigado con el delito.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 19 de mayo, cuando suboficiales del grupo Terna de Piura realizaban un patrullaje preventivo en la quinta cuadra del Jr. Alianza de la provincia de Paita y vieron al investigado en actitud sospechosa procediendo a intervenirlo. En su huida el investigado tiró el arma.

El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal correspondiente.