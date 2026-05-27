Un tMás de 900 kilogramos de alcaloide de cocaína, valorizada en más de 154 millones de soles, fueron decomisados durante una intervención realizada en el Terminal Portuario de Paita.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

La Policía incauta 1.5 toneladas de droga en Piura

La intervención la realizó la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), en una acción conjunta con personal policial de la DEPDPAP PNP Paita, Aduanas y la Marina de Guerra del Perú.

La diligencia se ejecutó el último lunes, durante la inspección de un contenedor refrigerado de cuarenta pies signado con el N° SEKU9205319, el cual se encontraba en tránsito por el puerto de Paita. De acuerdo con la documentación revisada, el contenedor tenía como procedencia Puerto Caldera, en Costa Rica, y como destino final el Puerto Quetzal, en Guatemala, transportando presuntamente cajas de manzanas de la marca “Joy Fully Grown”.

Durante la verificación física de la carga, las autoridades detectaron sacos colocados sobre los pallets de madera, en la que se encontró 762 paquetes rectangulares tipo “ladrillo” y con logotipos impresos “0609”, “6666” y una corona con la inscripción “King”.

Las pruebas arrojaron positivo para alcaloide de cocaína. Tras el pesaje oficial de los paquetes, se obtuvo un peso bruto total de 906.95 kilogramos de dicha sustancia ilícita.