La Gerencia Regional de Salud de Arequipa confirmó dos nuevos casos de sarampión por lo que se incrementó a siete los casos positivos de la enfermedad viral en la región.

De acuerdo con la información brindada por el gerente de Salud, Walter Oporto Pérez, los dos últimos diagnósticos corresponden a dos jóvenes mujeres de 20 años que residen en los distritos de Miraflores y Yanahuara, sus muestras fueron procesadas el fin de semana junto a otras 13 en el laboratorio de referencia regional.

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De los siete casos confirmados hasta el momento, los tres primeros fueron importados ya que los pacientes se infectaron al tener contacto con familiares y amigos en la ciudad de Puno; mientras que el resto son autóctonos por lo que se investiga la cadena de contagio que tuvieron estos pacientes que no han desarrollado cuadros severos de la enfermedad que no solo se concentra en la ciudad de Arequipa ya que uno de los casos autóctonos se detectó en una escolar que reside en Camaná. También se han realizado los cercos epidemiológicos vacunando a su entorno para cortar los contagios

Aunque los casos nativos de sarampión en Arequipa ya superan a los importados, la infección no es, hasta el momento, tan explosiva como ha ocurrido en Puno, región donde las autoridades sanitarias reportaron más de un centenar de casos positivos a la tercera semana de detectarse el primer caso de Sarampión en una niña de 12 años.

Pese a ello, en Arequipa, desde el sector Salud han recalcado la necesidad de vacunar especialmente a los menores de 10 años que no recibieron su dosis respectiva en el esquema de inmunización regular contra la enfermedad, donde se aplican dos dosis, la primera a los 12 meses de nacido y a la segunda a los 18 meses de edad. También deben acceder a las vacunas las personas mayores que no fueron vacunadas y aquellos que por alguna razón tengan su sistema inmunológico debilitado.

“Estamos intensificando las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y vacunación en toda la región. La mejor forma de protegerse es asegurando que los niños y adultos cuenten con sus vacunas completas”, refirió el gerente.