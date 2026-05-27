La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió a la población sobre la creciente aparición de entidades y personas que invitan a invertir dinero con la promesa de pagar altos intereses, pero que finalmente no cumplen con lo ofrecido ni devuelven el capital entregado. En una modalidad recurrente de estafa que aprovecha la falta de información de los usuarios.

Jessica Bárcena Aguilar, supervisora principal de Actividades Informales de la SBS, exhortó a los ciudadanos a informarse por los canales oficiales antes de efectuar cualquier depósito. Recordó que solo las empresas autorizadas por la entidad pueden captar dinero del público, conforme lo establece la Ley N.º 26702.

“Hay entidades que captan dinero del público sin ser empresas autorizadas por la SBS, se autoproclaman financieras, prestamistas, casas de cambio, cuando no lo son. Esto trae como consecuencia cometer un delito que es la intermediación financiera”, señaló.

Bárcena Aguilar explicó que la SBS intensificó en los últimos años la lucha contra la informalidad financiera en todas sus modalidades. Indicó que numerosos casos han sido detectados y publicados en la página web institucional con el propósito de alertar a la población y prevenir nuevos perjuicios económicos.

APLICATIVO

Una de las prácticas más frecuentes está relacionada con los préstamos informales ofrecidos mediante aplicativos. “Ha sido recurrente y lo estamos combatiendo. Tenemos a disposición de la ciudadanía un correo, informalidad@SBS.com.pe, al cual nos llegan una serie de información y consultas”, apuntó.

La SBS recibió 142 denuncias en enero, 171 en febrero, 166 en marzo y 216 en abril, relacionadas principalmente con aplicativos informales. Bárcena destacó que los reportes han disminuido en un 10 % respecto al 2025.

Las estafas piramidales continúan operando, especialmente dentro de círculos de amistades y familiares.