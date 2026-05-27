Otra vez la Copa Perú entra en tiempo suplementario fuera de la cancha. Cuando todo estaba listo para que ruede la pelota en el cuadrangular final de la etapa provincial en Huancayo, un reclamo encendió la polémica y dejó el campeonato en suspenso.

El Club Deportivo Sucre, presidido por Diego Rony Angulo Rojas, presentó una denuncia formal contra Juventud Dos de Mayo por una presunta infracción al reglamento durante el partido jugado el domingo 24 de mayo en el Estadio Municipal de Huancán.

Según el reclamo, el cuadro de Dos de Mayo habría mantenido en cancha a cinco jugadores mayores de manera simultánea, situación prohibida por las bases de la Copa Perú. El documento sostiene que se vulneró el artículo 43 del reglamento vigente, el cual permite únicamente la participación de cuatro futbolistas mayores a la categoría 2001 dentro del terreno de juego.

Sucre apuntó directamente a los jugadores Marck Antony Rodríguez Aquino, Horlandini Palacios Lizárraga, Hugo Moisés Salcedo Espejo, Nilton Daza Narciso y Jhon Franklin Berrocal Inocente, quienes habrían coincidido en cancha al mismo tiempo. El club reclamante también se ampara en el artículo 44, donde se establece que el equipo infractor debe perder el encuentro por walk over, con un marcador de 3-0.

Decisivo

La bronca ya llegó a mesa y ahora la última palabra la tendrá la Comisión Disciplinaria. Mientras tanto, el inicio del cuadrangular final programado para el domingo 31 de este mes quedó suspendido.

Hasta antes del reclamo, los clasificados eran Sumar Motors, CESA, JTR y Social Mantaro.

Sin embargo, si el fallo favorece a Deportivo Sucre, el tablero cambiará por completo: Social Mantaro quedaría fuera de carrera y Sucre agarraría el último boleto al cuadrangular. En Huancayo, el campeonato se juega ahora en los escritorios y la hinchada espera el pitazo final de la Comisión.