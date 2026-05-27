La Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad anunció el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en las instituciones educativas de este departamento. Esta actividad se desarrollará este viernes 29 de mayo en los tres turnos establecidos: 10:00 a.m., 3:00 p.m. y 8:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

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El ejercicio preventivo que se realizará en la mañana será en la institución educativa N° 80041 “José Carlos Mariátegui”, ubicada en el distrito de La Esperanza, en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 02.

El simulacro contará con la participación de 524 estudiantes de los niveles inicial y primaria, así como 19 docentes, directivos y personal administrativo, quienes pondrán en práctica los protocolos de evacuación, organización y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.

Recomendaciones

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el sector Educación para fortalecer la cultura de prevención en las instituciones educativas y preparar a la población escolar frente a escenarios de riesgo como sismos, lluvias intensas, incendios y otros peligros asociados.

Asimismo, el equipo del Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad estará presente durante el desarrollo del simulacro brindando asistencia técnica, orientación y acompañamiento a la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar una adecuada ejecución de los protocolos de respuesta y fortalecer las capacidades de prevención y gestión del riesgo de desastres en la institución educativa.

“Los simulacros nos permiten actuar con rapidez y organización ante una emergencia real. Invocamos a los estudiantes, docentes, padres de familia y ciudadanía en general a participar con responsabilidad y compromiso para fortalecer nuestra cultura de prevención”, señaló el gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román.