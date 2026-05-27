La ciudad de Lima será sede de una serie de competencias internacionales de judo que se desarrollarán entre el 30 de mayo y el 6 de junio en el Polideportivo 3 de la Videna.

La agenda incluye la Copa Panamericana Cadete y Junior, así como los Campeonatos Sudamericanos Cadete, Junior, Juvenil A y Juvenil B, eventos que reunirán a cerca de 300 judocas provenientes de 14 países de América.

La presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez Murciego, señaló que la realización de estos torneos consolida al Perú como uno de los principales escenarios del judo en la región.

“Estamos trabajando en un cambio generacional responsable de nuestros judocas y consolidando el trabajo que realizamos con miras a los grandes eventos en las categorías mayores”, indicó la dirigente.

Competencias y entrenamientos internacionales en la Videna

El calendario oficial contempla la realización de la Copa Panamericana Cadete el 30 de mayo y la Copa Panamericana Junior el 31 de mayo.

Posteriormente, los días 1 y 2 de junio se desarrollarán campos de entrenamiento internacional con participación de delegaciones extranjeras y atletas peruanos.

Asimismo, el Campeonato Sudamericano Cadete Individual y Equipos Mixtos se realizará el 3 de junio; el Campeonato Sudamericano Junior Individual, Equipos Mixtos y Kata el 4 de junio; el Sudamericano Juvenil A el 5 de junio; y el Sudamericano Juvenil B el 6 de junio.

Las competencias preliminares se desarrollarán aproximadamente entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., mientras que las finales se disputarán entre las 4:00 p. m. y las 7:30 p. m.

Hilary Lam lidera delegación peruana

Dentro de la representación nacional destaca la participación de Hilary Lam, actual campeona panamericana junior en la categoría -57 kg, considerada una de las principales cartas del equipo peruano.

También integrarán la delegación atletas que obtuvieron medallas en los recientes Juegos Suramericanos de la Juventud, entre ellos Prizzila Lam y Yesus Perea, ambos ganadores de medalla de bronce.

La Federación Deportiva Peruana de Judo informó que la selección estará integrada por deportistas provenientes de distintas regiones y clubes del país en categorías Sub 13, Sub 15, Cadete y Junior.

“La descentralización es un punto importante en el trabajo de Judo Perú porque nuestros judocas vienen de diferentes regiones”, afirmó María Martínez.

Datos clave

Evento: Copa Panamericana y Sudamericanos de Judo

Fechas: del 30 de mayo al 6 de junio de 2026

Lugar: Polideportivo 3 de la VIDENA, Lima

Participantes: cerca de 300 judocas

Países participantes: 14

Categorías: Cadete, Junior, Juvenil A y Juvenil B

Deportistas destacados: Hilary Lam, Prizzila Lam y Yesus Perea

Calendario oficial:

30 de mayo: Copa Panamericana Cadete

31 de mayo: Copa Panamericana Junior

1 y 2 de junio: Campos de Entrenamiento Internacional

3 de junio: Sudamericano Cadete

4 de junio: Sudamericano Junior

5 de junio: Sudamericano Juvenil A

6 de junio: Sudamericano Juvenil B