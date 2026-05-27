Tras el reciente comunicado emitido por la organización ‘New7Wonders’, donde se alcanza severos cuestionamientos internacionales respecto a las deficiencias en el servicio, la precariedad del transporte y las malas condiciones que sufren los visitantes nacionales y extranjeros, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, alzó voz de protesta contra la gestión actual de la maravilla mundial peruana.

“No podemos permitir que se siga mercantilizando nuestra maravilla a costa del sufrimiento de los turistas que hacen largas colas bajo el sol y la lluvia. Lo que ‘New7Wonders’ cuestiona es una realidad que los cusqueños vivimos y denunciamos desde hace décadas: un ecosistema caótico coadyuvado por la inacción de autoridades locales. Esto daña gravemente nuestra imagen internacional”, enfatizó.

Además, acometió contra la desidia social del Gobierno en temas de salud pública. En ese marco, exigió formalmente al Ministerio de Salud la inmediata culminación del centro de salud de la zona, una obra paralizada y postergada. “Machu Picchu no es solo turismo, arqueología o paisaje; es también el cuidado de quienes habitan el territorio y de los hombres y mujeres que nos visitan”, sentenció.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales, Salcedo Álvarez, calificó la situación como una oportunidad crucial para que el próximo gobierno demuestre una verdadera voluntad de descentralización. Criticó duramente la opresión de los 19 ministerios del gobierno central y reafirmó la capacidad de las regiones.

De igual manera, para solucionar de forma definitiva el desorden, propuso formalmente una mesa técnica de alto nivel articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cinco carteras estratégicas: Ambiente, Cultura, Turismo, Transportes y Vivienda, junto al Gobierno Regional Cusco, alcaldes locales, organizaciones sociales y la Cámara de Comercio.

Finalmente, exigió que la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco sea transferida por ley al Gobierno Regional Cusco. “Nosotros les estamos demostrando que tenemos mejor capacidad de gestión y administración de nuestros territorios. Es inaceptable que de 250 millones de soles que ingresan por entradas, el centralismo limeño solo devuelva siete millones para preservar nuestro santuario”, concluyó.

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