Luego de que Lourdes Zavala denunciara públicamente al “niño banquero” José Adolfo Quisocala -exigiéndole el pago de materiales reciclables y una deuda salarial de dos meses y medio-, el joven arequipeño emitió un comunicado aclarando los hechos.

SOBRE EL RECICLAJE DEL HIJO DE LA DENUNCIANTE

Quisocala cuestionó directamente los montos que menciona Zavala. Según el joven, el hijo de la denunciante fue inscrito en el proyecto el 28 de diciembre de 2022 mediante ficha.

Afirma que existen 42 registros y comprobantes de entrega de residuos entre 2022 y 2025, que acumulan S/373.66, muy lejos de los cerca de mil soles que señaló la madre. Cada comprobante, según Quisocala, fue enviado oportunamente al tutor registrado (hermano mayor).

Además, rechazó la afirmación de que la relación lleva siete años.

DEUDA LABORAL

En cuanto al reclamo salarial, Quisocala reconoció que Zavala prestó servicios durante dos meses: setiembre y octubre de 2025. No obstante, el “niño banquero” indicó que en setiembre se realizó el pago acordado de S/1000 en dos partes.

Mientras que para octubre, se habría acordado abonarle S/400 por los días efectivamente trabajados. Este último pago habría estado condicionado a que la trabajadora presentara un número de cuenta o un recibo que permitiera acreditar la transacción, pero —según Quisocala— se negó en varias ocasiones a entregar esa información.

Respecto a la pausa en los pagos, Quisocala explicó que desde enero de 2025 el proyecto ECOBANCO del Estudiante inició un proceso de digitalización, y que en abril de 2026 se actualizaron todos los datos del sistema. Eso habría generado una pausa temporal en algunos depósitos mientras se validaban las cuentas, razón por la que se solicitó a los beneficiarios actualizar su información y crear billeteras digitales.

COMUNICADO

A través de un pronunciamiento público, ECOBANCO rechazó los términos “estafa” y “mal manejo”, calificando las afirmaciones como carentes de sustento documental. El proyecto, que lleva más de 14 años de actividad y se define como una iniciativa educativa y social -no un banco-, anunció que pondrá a disposición la documentación que respalda su accionar y que atiende cada caso a través de sus canales oficiales.

Comunicado de ECOBANCO