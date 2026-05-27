El Poder Judicial evaluará este jueves 28 de mayo si confirma el archivo del proceso penal seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en el denominado caso “Cócteles”.

La audiencia virtual fue programada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y se desarrollará desde las 10:00 a.m.

El tribunal revisará los recursos de apelación presentados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Fiscalía y Procuraduría buscan anular resolución

Ambas instituciones solicitan anular la resolución emitida por el juez Wilson Verástegui el pasado 13 de enero.

En dicha resolución, el magistrado ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 2 de octubre de 2025 y declaró el sobreseimiento definitivo del proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal.

La decisión también alcanzó a otros procesados vinculados al caso.

La Fiscalía sostiene que existe una motivación incongruente en la resolución judicial y cuestiona que se limite la facultad constitucional del Ministerio Público para ejercer acción penal.

Además, argumenta que el juzgado emitió un pronunciamiento de fondo dentro de un proceso cuya eficacia jurídica había quedado suspendida tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cuestionan efectos de sentencia del Tribunal Constitucional

Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos también pidió que se anule la resolución y se emita un nuevo pronunciamiento.

Entre sus argumentos, sostiene que el Tribunal Constitucional dispuso dejar sin efecto actos procesales desde la investigación preliminar, por lo que el proceso debía retornar a esa etapa y no mantenerse en fase intermedia.

Asimismo, cuestiona que los efectos de la sentencia hayan sido extendidos a coprocesados que no fueron individualizados expresamente en la resolución constitucional.

Apelaciones de Mark Vito y MVV Bienes Raíces

La Segunda Sala Penal de Apelaciones también revisará los recursos presentados por Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

Ambos buscan revocar la decisión judicial que mantuvo vigente la imputación fiscal por presunto lavado de activos.

La defensa cuestiona que el juez Verástegui no haya extendido a su favor los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

Otros delitos continúan vigentes

Aunque el juez Wilson Verástegui archivó el proceso por lavado de activos y organización criminal, dispuso que continúen vigentes las imputaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular.

Por ello, ordenó devolver el requerimiento fiscal al Ministerio Público para que emita un nuevo pronunciamiento respecto a esos cargos específicos.