Luz Pacheco presentó este miércoles su renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Constitucional, aunque continuará desempeñándose como magistrada de la institución. Ante esta situación, Helder Domínguez Haro asumiría la conducción del organismo en su calidad de vicepresidente.

Pacheco Zerga dejó el cargo antes de concluir su periodo al frente del Tribunal Constitucional. La magistrada asumió la presidencia de la institución el 5 de septiembre de 2024, cuando reemplazó a Francisco Morales.

Cabe señalar que la presidencia del Tribunal Constitucional tiene una duración de dos años y, de acuerdo con su Ley Orgánica, solo permite una reelección adicional por un año.

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Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional



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