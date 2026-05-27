Korina Rivadeneira afirmó que no sintió celos luego de que Diana Sánchez y Paloma Fiuza comentaran que les “encantaba” Mario Hart. Asimismo, señaló que se encuentra tranquila y contenta con su participación en el programa ‘Me caigo de risa’.

“ Amo a Paloma. Lo que diga está bien, es muy divertida. Es mi amiga ”, declaró a Trome.

Asimismo, la modelo tomó con humor que Diana confesara que Mario le resultaba atractivo.

“ La encontré y le dije: ‘¿Así que estás enamorada?’, y nos matamos de risa jugando con eso ”, agregó.

Paloma Fiuza confiesa lo que siente por Mario Hart: “Me parece atractivo”

Paloma Fiuza decidió poner fin a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con Mario Hart, tras varias semanas de rumores difundidos en redes sociales y programas de espectáculos.

La brasileña abordó el tema durante su participación en el pódcast ‘Sin Más Que Decir’, donde fue consultada respecto al vínculo con el exchico reality.

Durante la entrevista, la modelo fue interrogada por Israel Dreyfus, quien no dudó en consultarle directamente si existía algún interés sentimental de su parte.

La incomodidad se hizo notar, aunque la influencer decidió mantener la calma y responder con serenidad ante la insistencia sobre el tema.

“¿Te gusta Mario Hart?”, le consultó Dreyfus.

La modelo remarcó que el vínculo que mantiene con el piloto es únicamente de amistad y respeto profesional. Asimismo, precisó que no tiene intención de alimentar rumores sobre una posible relación sentimental.

“Bueno, Mario es lindo, es educado… me parece atractivo... pero no en ese sentido, me gusta, me cae bien, es que si yo respondo... me parece atractivo...”, manifestó, aunque aclaró que se trata únicamente de una apreciación personal.

En esa misma línea, la influencer indicó que opta por ser prudente en sus declaraciones para no dar pie a malentendidos. Además, precisó que ambos se encuentran en momentos personales totalmente diferentes.