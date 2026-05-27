El distrito de Mala, en la provincia de Cañete, atraviesa uno de los episodios más dolorosos de las últimas semanas luego de la muerte de Johan Chumpitaz Languasco, un joven de apenas 19 años que falleció tras sufrir una brutal agresión física en circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades.

Exigen justicia

Desde tempranas horas de ayer, decenas de personas se congregaron en el frontis de la Fiscalía de Mala portando pancartas, fotografías y mensajes de protesta. El ambiente estuvo marcado por lágrimas, abrazos y escenas de profundo dolor, especialmente de la madre y los familiares más cercanos de Johan, quienes reclamaron justicia y pidieron que el principal investigado permanezca detenido mientras continúan las investigaciones judiciales.

Durante el plantón realizado frente a la sede del Ministerio Público, los familiares exigieron que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra Cristian Meyer Espíritu Aquino, quien actualmente figura como principal investigado por la agresión que terminó causando la muerte de Johan Chumpitaz.

Según manifestaron los allegados de la víctima, existen pruebas suficientes para sustentar una medida restrictiva, entre ellas testimonios, mensajes, audios y el resultado de la necropsia practicada por la Unidad Médico Legal de Mala.

“Mi sobrino no murió por una pelea. A él lo golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Queremos justicia y que esto no quede impune”, expresó uno de los familiares.

Uno de los momentos más impactantes para los familiares fue conocer el resultado oficial de la necropsia practicada al cuerpo de Johan Chumpitaz. El informe de la Unidad Médico Legal de Mala concluyó que el joven falleció a consecuencia de un “traumatismo encéfalo craneano severo”, acompañado de hemorragias internas producto de una fuerte agresión física en la cabeza.

Para los familiares, este documento confirma que la víctima sufrió golpes extremadamente violentos y descarta la versión de una simple riña o un intercambio menor de agresiones.

“Eso no pasa por un solo golpe. Mi sobrino terminó inconsciente, vomitando y sin poder caminar. La autopsia demuestra que hubo una agresión brutal”, sostuvo una de las tías del joven.

Algunos testigos habrían relatado que el joven fue rodeado y atacado por varios sujetos en exteriores de un local nocturno de Mala durante la madrugada del fin de semana.

Otro aspecto que ha generado indignación es la atención médica que recibió Johan tras la agresión. El abogado de la familia denunció públicamente una presunta negligencia por parte del establecimiento de salud al que el joven fue trasladado inicialmente.

Según explicó, Johan habría llegado golpeado y con síntomas alarmantes, pero aun así habría sido dado de alta sin una evaluación adecuada. “El joven fue llevado al centro de salud y lo calificaron como una persona mareada. Horas después falleció. Eso también debe investigarse”, declaró el letrado.

Luego del plantón frente a la Fiscalía, el féretro de Johan fue acompañado por familiares, amigos y vecinos en un recorrido por distintos puntos de Mala. El cortejo pasó por su vivienda en Villa María, por Buena Vista y por el colegio parroquial donde estudió, antes de llegar a la Iglesia de la Divina Misericordia para la misa de cuerpo presente. Finalmente, el joven fue sepultado entre aplausos, lágrimas y mensajes de despedida.

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