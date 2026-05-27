Recientemente llegó a Cusco, Mark Harper, ciudadano estadounidense que anda tras las huellas de su hija, Brittini Harper (33), quien desapareció en el Valle Sagrado de Los Incas en el mes de febrero.

El padre de familia se entrevistó con el jefe de la Policía en Cusco y con las autoridades de Pisac, lugar donde su hija residía antes de desaparecer.

El visitante mencionó que su hija buscaba instalar un negocio de medicina oriental en Cusco cuando desapareció. Rogó a las autoridades poner mayor énfasis en la búsqueda de Brittini, citando que ella no era desordenada ni hacía viajes sin avisar, por lo que está seguro que no se mandó a mudar a otro lado.

Se supo que la extranjera ingresó a Perú a mediados del 2025. Antes de su desaparición tenía previsto viajar a Colombia, pero la aerolínea le habría impedido abordar junto a su mascota, por lo que habría decidido no viajar.

La División de Personas Desaparecidas y la Divincri Cusco revisan registros de hospedaje, reportes migratorios y vuelos. La Policía de Turismo se desplegó en el Valle Sagrado de Los Incas para difundir la alerta entre residentes y operadores turísticos.

DATOS:

Brittini mide 1.65 metros, tiene tez blanca, cabello castaño claro y es de contextura delgada, siempre camina al lado de su mascota. Cualquier información puede hacerse llegar a la Policía a través de la línea 105.