Pese a que la obra Ricardo Palma en Umacollo inició el 4 de mayo con un plazo de 20 días y una inversión de S/387 mil, la vía continúa sin ser entregada; mientras tanto, comerciantes exigen a la comuna provincial acelerar los trabajos antes de que las pérdidas económicas y la inseguridad sigan aumentando.

Durante un recorrido por la zona se constató la ausencia total de maquinaria y obreros, quedando únicamente tres vigilantes resguardando el área intervenida.

Trabajos de renovación en avenida Ricardo Palma, en Umacollo. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Trabajos de renovación en avenida Ricardo Palma, en Umacollo. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

NEGOCIOS PERJUDICADOS

El retraso viene golpeando duramente a los negocios ubicados a lo largo de la vía. Comerciantes denunciaron que sus ventas cayeron entre un 70% y un 80% desde que inició la restricción vehicular el pasado 4 de mayo.

Restaurantes, ópticas, florerías, tiendas comerciales e incluso un grifo reportan escasa afluencia de clientes debido al cierre de la avenida y al polvo generado por la obra inconclusa.

Asimismo, trabajadores de los establecimientos señalaron que, después de las 5 de la tarde, la zona luce prácticamente desierta. Además, indicaron que el cierre vehicular dificulta el ingreso de mercadería, obligándolos en varias ocasiones a retirar temporalmente las barricadas para permitir la descarga de productos y el acceso de camiones.

TEMOR POR INSEGURIDAD

Dicha situación también genera el temor por la inseguridad ciudadana, pues negociantes advirtieron que durante las noches personas sospechosas rondan los negocios aprovechando la poca circulación de peatones y vehículos.

Incluso, vigilantes de la obra señalaron que algunos conductores derriban las barreras para intentar cruzar por la vía aún no habilitada.

Cabe recordar que la obra inició el pasado 4 de mayo con un plazo de ejecución de 20 días calendario y una inversión de S/387 mil; sin embargo, a la fecha dicho proyecto aún no fue entregado.

Si bien el proyecto fue heredado de la gestión anterior, la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, declaró el último sábado y deslizó responsabilidad en la empresa ejecutora al afirmar que la contratista “se está tomando su tiempo” para entregar la vía y aseguró que la obra debía ser terminada entre jueves 28 y viernes 29 de esta semana.