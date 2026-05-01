Desde las 7 de la mañana del lunes 4 de mayo, la calle Ricardo Palma quedará cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre las calles Lazo de los Ríos y José Santos Chocano, frente al parque Libertad de Expresión, debido a trabajos de asfaltado.

La intervención será por 20 días calendario en la calle Ricardo Palma y puente San Martín, como parte de las acciones de recuperación de vías afectadas por las intensas lluvias registradas en la ciudad.

La obra contempla la renovación de 1,387.10 metros cuadrados de carpeta asfáltica y cuenta con una inversión de S/. 387,969.80 soles.

VÍAS ALTERNAS

De acuerdo a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), los vehículos que se desplacen desde el puente San Martín deberán desviar su recorrido por las calles Ernesto Novoa, Francisco Ibáñez y posteriormente reincorporarse a Ricardo Palma.

En tanto, las unidades que circulen en sentido contrario por esta vía deberán tomar rutas alternas por Francisco Ibáñez, Garcilaso de la Vega, Lazo de los Ríos, Samuel Velarde, José Santos Chocano y Ernesto Novoa, hasta retomar su trayecto hacia el puente San Martin.

Ante este cierre, la MPA exhortó a los conductores de vehículos particulares tomar previsiones y optar por rutas alternas para evitar congestión vehicular en la zona intervenida.