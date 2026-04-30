El gerente de la Municipalidad Distrital de Majes, Juan Carlos Nina Arpasi, presentó su renuncia la tarde del miércoles, en un contexto marcado por cuestionamientos a su gestión y versiones sobre posibles intereses políticos.

La salida del funcionario se da tras reiterados pedidos de un grupo de regidores, quienes desde 2023 venían solicitando su retiro debido al descontento ciudadano por la gestión municipal.

Desde el concejo municipal, algunos regidores advirtieron que la anunciada reestructuración de funcionarios podría ser limitada. Incluso, mencionaron que algunos cargos clave se mantendrían, como el de la Gerencia de Administración de la Propiedad e Inmueble y otras áreas.

Por su parte, la alcaldesa de Majes, Gladys Condori Huaman, informó que la renuncia fue por motivos personales y que en los próximos días se anunciará quien tomará el cargo.

“Necesitamos el trabajo al 100%, por eso se ha tomado de contratar a una persona. Vamos a esperar la documentación para hacer público el nombre. Son problemas personales y el señor necesitaba espacio (...) más que todo de salud”, indicó Gladys Condori, quien agregó que la credencial de alcaldesa también está por llegar.