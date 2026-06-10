El papa León XIV afirmó este miércoles que quienes profesan la fe cristiana no pueden justificar los conflictos armados ni permanecer indiferentes ante el sufrimiento humano, durante una multitudinaria misa celebrada en la Basílica de la Sagrada Familia.

Ante miles de fieles congregados en el emblemático templo de Antoni Gaudí, el pontífice hizo un llamado a la paz y a la solidaridad con las víctimas de la violencia y la pobreza.

“Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente”, expresó durante su homilía.

Llamado a la solidaridad con los más vulnerables

El papa también defendió la acogida de migrantes y la atención a las personas que sufren las consecuencias de los conflictos y la exclusión social.

“No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”, manifestó.

A la ceremonia asistieron, entre otras autoridades, los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz.

Críticas a la teoría de la “guerra justa”

Las declaraciones del pontífice se producen semanas después de que cuestionara públicamente el concepto de “guerra justa”, utilizado por algunos sectores para justificar intervenciones militares.

A finales de mayo, León XIV señaló que esta teoría es invocada “con demasiada frecuencia para justificar cualquier conflicto”, aunque reconoció el derecho a la legítima defensa en circunstancias estrictamente limitadas.

Sus palabras fueron interpretadas como una crítica indirecta a posiciones defendidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump en relación con los recientes conflictos internacionales.

Cruce de declaraciones con Trump

La relación entre ambos líderes ha estado marcada por desacuerdos públicos.

En abril, Trump calificó al pontífice como “débil en materia de crimen y terrible para la política exterior”.

Posteriormente, el mandatario volvió a cuestionar al papa al afirmar que este consideraba aceptable que Irán desarrollara armamento nuclear.

Frente a estas críticas, León XIV sostuvo que tiene el deber moral de pronunciarse frente a la guerra y las injusticias.

“La misión de la Iglesia es predicar la paz y el Evangelio”, señaló.

Asimismo, respondió a quienes cuestionan sus posiciones públicas: “Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad”.