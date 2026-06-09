El papa León XIV llegó este martes a Barcelona, donde encabezará una de las actividades más emblemáticas de su visita a España: una misa en la basílica de la Sagrada Familia y la bendición de la nueva torre de Jesucristo, estructura que convirtió al templo en la iglesia más alta del mundo.

La aeronave papal aterrizó a las 12:45 p.m. (hora local) en el aeropuerto de El Prat, tras una intensa agenda en Madrid que incluyó un discurso ante el Parlamento español, reuniones con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y una multitudinaria misa que congregó a cerca de 1,5 millones de personas.

Durante su cuarto día de visita oficial a España, el pontífice se trasladará a la catedral de Barcelona y encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de la ciudad.

Misa histórica en la Sagrada Familia

El miércoles, León XIV visitará una prisión, acudirá a la abadía de Montserrat y posteriormente celebrará una misa en la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España y una de las obras arquitectónicas más reconocidas del mundo.

La ceremonia tendrá un significado especial al realizarse exactamente 100 años después de la muerte de Antoni Gaudí, creador del templo modernista que sigue en construcción más de un siglo después de iniciadas sus obras.

Gaudí, cuya causa de canonización avanza en el Vaticano, falleció el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía cuando se dirigía a rezar.

La iglesia más alta del mundo

Tras la misa, el pontífice bendecirá la torre de Jesucristo, culminada en febrero de este año. Con una altura de 172,5 metros, esta estructura convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del planeta.

El monumento recibió cerca de cinco millones de visitantes durante el último año y se espera que las obras concluyan en aproximadamente una década, culminando así uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la historia contemporánea.