La Capitanía de Puerto de Pisco informó a la opinión pública sobre el aviso de oleajes anómalos emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Según el pronóstico, el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, registrará oleaje ligero del suroeste desde la madrugada de hoy viernes 14 de agosto, mientras que el litoral norte también presentará condiciones similares.

Pronóstico en el mar

De acuerdo con el aviso emitido el 13 de agosto, estas condiciones marítimas permanecerán hasta el martes 18 de agosto, con mayor impacto en las zonas de playas abiertas o semiabiertas. Ante este escenario, se recomienda a los gobiernos regionales y locales, así como a las empresas vinculadas a la actividad marítima, adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales.

La Capitanía de Puerto de Pisco exhortó especialmente a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas a cumplir las medidas de seguridad que sean dispuestas, con el objetivo de salvaguardar la vida humana.

Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación continuará monitoreando permanentemente el comportamiento del mar y de los sistemas atmosféricos y oceánicos para brindar información oportuna y fortalecer las acciones de prevención.

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