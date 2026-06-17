Los oleajes anómalos que vienen afectando el litoral, han obligado a la suspensión temporal de las actividades de cientos de pescadores artesanales del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, situación que viene generando preocupación debido al impacto económico que representa para cientos de familias que dependen directamente de la pesca.

Situación económica

El comportamiento inusual del mar se ha evidenciado con olas de gran intensidad que han golpeado el borde costero, provocando el ingreso de agua hacia zonas urbanas cercanas y dificultando el normal desplazamiento de embarcaciones en la caleta de pescadores.

Ante este escenario, personal de la Municipalidad Distrital de San Andrés, Defensa Civil, Serenazgo y trabajadores de limpieza pública realizaron inspecciones y labores preventivas en las zonas más expuestas al impacto de las olas.

El jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Andrés, Luis Canelo Acasiete, explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores oceanográficos y climáticos. “El problema acá es que cada cierto tiempo la mar viene moviendo, hoy día va a mover hasta la tarde y luego comienza a bajar. Esto es consecuencia de que ya se viene declarando el fenómeno de El Niño, que ya está en un 73 % de probabilidad. Estamos en junio y julio, que son los meses con las mareas más altas del año, y entonces se viene originando este tipo de problemas”, indicó.

Uno de los principales problemas identificados por las autoridades es el avance del mar sobre sectores del borde costero, donde algunas estructuras ya muestran signos de deterioro.

“Tenemos acá una obra donde el Cristo que estaba en la parte superior ya se cayó. Eso es por el golpe mismo del mar, que viene entrando y carcomiendo la orilla cada vez más”, explicó Canelo.

Asimismo, señaló que las antiguas defensas costeras instaladas en el sector han perdido efectividad frente al incremento de la fuerza del oleaje. “Estas protecciones ya caducaron. Lo que viene pasando es que el mar se viene retirando por algunos sectores y tiene que buscar un camino donde rellenar. Parece que en esta zona está encontrando ese espacio”, afirmó.

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