Los fuertes oleajes que azotan el litoral de Pisco vienen generando severas consecuencias económicas y sociales en la provincia, afectando principalmente a más de 4 mil pescadores artesanales que han visto paralizadas sus labores debido al cierre de actividades marítimas dispuesto por las autoridades.

La reducción en el desembarque de recursos hidrobiológicos también ha impactado a comerciantes, estibadores, transportistas y vendedores de pescado, quienes dependen directamente de la actividad pesquera para sostener a sus familias.

Fuertes oleajes

La situación es especialmente crítica en los principales desembarcaderos de la provincia, donde decenas de embarcaciones permanecen inmovilizadas ante las peligrosas condiciones del mar. La escasez de productos marinos ya comienza a sentirse en los mercados locales, generando preocupación entre comerciantes y consumidores, mientras miles de familias vinculadas a la pesca artesanal enfrentan pérdidas económicas por la falta de ingresos diarios.

Otro de los puntos de mayor preocupación se registra en la carretera que une Pisco, San Andrés y Paracas, una de las principales vías de comunicación de la provincia. El avance constante del mar viene erosionando sectores cercanos a la vía, generando alarma entre transportistas, residentes y autoridades locales debido al riesgo que representa para el tránsito vehicular y la conectividad entre estos importantes distritos costeros.

Asimismo, el fuerte embate de las olas está acelerando el deterioro de los últimos vestigios del histórico Muelle Fiscal de Pisco Playa. Lo poco que queda de esta emblemática infraestructura, considerada parte del patrimonio histórico de la provincia, se encuentra al borde del colapso. Vecinos y ciudadanos expresaron su preocupación al observar cómo las estructuras remanentes son golpeadas constantemente por el mar, amenazando con hacer desaparecer definitivamente uno de los símbolos más representativos de la historia portuaria pisqueña.

Según el Aviso de Capitanía N.° 036-2026 emitido por la Capitanía de Puerto de Pisco, el litoral centro continuará registrando oleajes de moderada a fuerte intensidad durante los próximos días, con posibilidad de agravarse durante el fin de semana. Las autoridades marítimas exhortaron a pescadores, operadores turísticos y población en general a respetar las medidas de seguridad, evitar acercarse a zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales para prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana.

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