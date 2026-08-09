El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro admitió, de manera total o parcial, las listas de cinco organizaciones políticas que buscan competir por la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

Según informó Canal N, las candidaturas corresponden a Mónica Yaya, por el Apra; Juan Alvarado, por Venceremos; Carlos Gallardo, por Buen Gobierno; Elio Riera, por Alianza para el Progreso (APP); y Luis Llanos, por Progresemos.

Con estas incorporaciones, son 27 las organizaciones políticas que cuentan con candidatos para disputar la alcaldía capitalina.

La admisión de estas listas se realizó en cumplimiento de un acuerdo aprobado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 3 de agosto. La disposición estableció que los 91 Jurados Electorales Especiales del país debían publicar, hasta el 5 de agosto, las listas admitidas o aquellas que aún contaban con decisiones no firmes.

De esta manera, el pronunciamiento del organismo electoral evitó que las agrupaciones que tenían procesos pendientes en primera instancia quedaran excluidas de la contienda únicamente por el vencimiento del plazo legal.

El pasado miércoles 5 de agosto culminaron tres fechas clave del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026). De acuerdo con la entidad electoral, ese día terminó el periodo máximo para que los organismos electorales publicaran las listas admitidas a nivel nacional. También venció el periodo establecido para que las agrupaciones solicitaran el retiro de sus listas y para que los candidatos presentaran su renuncia a la contienda.

Los cinco postulantes recientemente admitidos se sumarán a las candidaturas de Somos Perú, Visión Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Patriótico del Perú, Avanza País y Ahora Nación. También competirán las listas de Partido Popular Cristiano (PPC), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Batalla Perú y Juntos por el Perú.

La relación se completa con Partido Demócrata Verde, Partido Cívico Obras, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Político Integridad Democrática, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Ciudadana y Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

Pese al número de listas admitidas, las autoridades precisaron que no todos los candidatos llegarán a la cédula de votación. De acuerdo con la normativa vigente, su permanencia dependerá de que subsanen las observaciones y de que se resuelvan las eventuales tachas y exclusiones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la lista definitiva de candidatos habilitados se conocerá el próximo 5 de septiembre.

Las organizaciones políticas cuyas listas fueron admitidas de manera parcial o que aún tienen observaciones deberán atender los requerimientos de la autoridad electoral para continuar en carrera. Fuentes oficiales precisaron que la admisión no implica una habilitación definitiva para participar en las elecciones del próximo 4 de octubre. El JEE Lima Centro continuará evaluando los expedientes conforme avance el cronograma electoral.

El proceso electoral también contempla la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones políticas presenten tachas contra los candidatos admitidos. En caso de que se interpongan impugnaciones, los organismos electorales deberán evaluar cada expediente y emitir una decisión que determine la continuidad o exclusión de las listas cuestionadas. Estas etapas administrativas deberán concluir antes de la fecha límite fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con la admisión de estas listas, son 27 las candidaturas que, de manera provisional, compiten por la Alcaldía de Lima. El número podría variar conforme se resuelvan las tachas y exclusiones correspondientes. La relación definitiva de candidatos habilitados será conocida el 5 de septiembre.