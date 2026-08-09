Por su destacada labor y vocación de servicio en favor de la seguridad ciudadana, la presidenta Keiko Fujimori reconoció a siete suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Con la participación de autoridades del Ejecutivo y de la institución policial, se realizó la ceremonia en la sede del Escuadrón Verde de la PNP, ubicada en el Cercado de Lima.

Entre las autoridades que participaron en la actividad estuvieron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Los siete efectivos pertenecen a las regiones policiales de Lima Centro y Callao y fueron reconocidos por participar en intervenciones que permitieron capturar a personas presuntamente involucradas en hechos delictivos.

El reconocimiento a los agentes se produce en un contexto de medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra la delincuencia. Un día antes, la presidenta participó en una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que también estuvieron el jefe del Gabinete y los ministros de Interior, Defensa y Justicia y Derechos Humanos.

Durante el encuentro, Fujimori señaló que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso incluirá medidas urgentes en diversos ámbitos, entre ellos la seguridad ciudadana. La iniciativa busca coordinar esfuerzos entre las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

“Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones”, resaltó la mandataria durante sus declaraciones.

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Keiko Fujimori, presidenta del Perú: “La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado [....] es la primera prioridad que hemos asumido en este Gobierno”



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