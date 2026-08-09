La disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano podría agudizarse en los próximos meses. La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna anunció que a partir del presente mes se restringirá la dotación del líquido vital a la población debido a que de los 500 litros por segundo que recibía a diario, en agosto solo recibirá 430 l/s, es decir con una disminución de 70 l/s.

Lo más preocupante es que este problema se agudizaría por la crítica situación de las fuentes hídricas en la región. La empresa en su red social de Facebook informó que la represa de Paucarani actualmente cuenta con un volumen de 4.938 MMC, lo que representa apenas el 45.54 % de su capacidad total.

Crisis climática se agudiza

Agrega que a ello se suma el informe del Senamhi que advierte sobre un calentamiento del nivel del mar con picos en noviembre y diciembre, así como un pronóstico de precipitaciones de normales a inferiores para el primer trimestre de 2027.

Ante este escenario climático adverso, la empresa comunicó que resulta necesario racionalizar el recurso hídrico para garantizar la continuidad del abastecimiento a la población.

Problemas con pozos en El Ayro

Respecto a la situación en el sector El Ayro, comunicó que la disponibilidad de agua subterránea se ha visto afectada por la problemática social con la Comunidad Campesina de Ancomarca.

Debido a este conflicto, los pozos PA-06 y PA-09 de El Ayro se encuentran actualmente fuera de operación, lo que impide alcanzar los caudales requeridos para el abastecimiento de la ciudad.

En ese sentido, la EPS Tacna solicita la urgente intervención de las autoridades competentes para que se permita la puesta en funcionamiento de estos pozos, en atención a la emergencia hídrica que afronta la región.

Plan de racionamiento

Frente a esta reducción en la disponibilidad del recurso hídrico, la empresa anunció que pondrá en marcha un plan de racionamiento del servicio de agua potable en la ciudad, el cual comprenderá medidas operativas orientadas a optimizar la distribución del agua disponible.

Advirtió que como consecuencia de estas acciones podrían presentarse restricciones temporales en los horarios de abastecimiento en algunos sectores de la ciudad. Agrega que se informará oportunamente la programación correspondiente a fin de que la población pueda adoptar las previsiones necesarias.

Uso responsable del agua

Finalmente, la EPS Tacna exhortó a los usuarios a realizar un uso responsable y solidario del agua potable, evitando actividades que generen desperdicio, como el riego de jardines y veredas con agua potable, el lavado de vehículos con manguera o el almacenamiento innecesario del recurso.