Un atentado con un artefacto explosivo fue denunciado durante la madrugada del sábado 8 de agosto en una vivienda del asentamiento humano Ruta del Sol, distrito de Marcona, en Nasca.

Ataque extorsivo

El inmueble pertenece al dirigente de construcción civil Alfredo Calle Tisoc, quien señaló que dos sujetos habrían encendido la mecha de una dinamita casera y la arrojaron hacia el techo, pero el artefacto no llegó a detonar.

Según el afectado, el ataque habría ocurrido luego de que recibiera, durante la tarde del viernes 7 de agosto, una llamada desde un número extranjero en la que le exigían una considerable suma de dinero. Calle Tisoc aseguró que anteriormente ya había recibido amenazas relacionadas con un presunto intento de extorsión, por lo que considera que el atentado estaría vinculado con estas exigencias.

“Esto vendría desde antes”, manifestó el dirigente al referirse a las amenazas previas. Asimismo, hizo un llamado a los pobladores de Marcona a no dejarse intimidar por los extorsionadores y a denunciar inmediatamente cualquier comunicación o exigencia de dinero ante las autoridades.

El hecho habría quedado registrado por una cámara de videovigilancia instalada en la zona. Las imágenes mostrarían el momento en que los presuntos responsables llegaron hasta el inmueble y lanzaron el artefacto explosivo, evidencia que podría resultar clave para establecer sus identidades y reconstruir la secuencia del ataque.

Tras lo ocurrido, Calle Tisoc y sus familiares acudieron a la dependencia policial de Marcona para presentar la denuncia correspondiente. El caso deberá ser investigado por la Policía y el Ministerio Público, que tendrán que determinar quiénes participaron en el atentado, el origen del artefacto y si existe una organización detrás de las amenazas.

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