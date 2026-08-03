Un hombre de 44 años perdió la vida luego de ser víctima de una violenta agresión ocurrida la noche del viernes 31 de julio en el asentamiento humano Santa Rosa, ubicado cerca de la avenida Arenales, en la provincia de Ica. El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Brutal golpiza

La víctima fue identificada como Jorge Luis Quispe Pretil, mototaxista y vecino del sector Alto Mirador de Santa Rosa. De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue atacado con objetos contundentes, sufriendo graves heridas, principalmente en la cabeza.

Según las primeras diligencias, al menos tres personas habrían participado en la agresión. Uno de los presuntos implicados sería un hombre identificado como Marlon Huamán, de 24 años.

De acuerdo con los testimonios preliminares, los presuntos agresores habrían ingresado a la vivienda de la víctima y, tras un altercado, lo sacaron hasta el exterior del inmueble, donde presuntamente continuó la agresión. Algunos testigos indicaron que durante el ataque también habría sido golpeado con la puerta de una mototaxi, ocasionándole heridas de extrema gravedad.

Tras la brutal agresión, Jorge Luis Quispe fue auxiliado y trasladado de emergencia al área de Trauma Shock del Hospital Regional de Ica. No obstante, el personal médico únicamente certificó su fallecimiento al momento de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Por disposición de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo de la fiscal adjunta provincial provisional Luz Mery Marcos Bautista, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Ica para la necropsia de ley, diligencia que permitirá establecer oficialmente la causa de muerte.

Familiares de la víctima manifestaron su consternación por lo ocurrido y exigieron que el crimen no quede impune. Además, solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones y capturar a quienes resulten responsables.

Jorge Luis Quispe Pretil era natural del distrito de San Francisco de Sangayaico y padre de tres hijos. Su muerte ha generado profunda preocupación entre vecinos del asentamiento humano Santa Rosa.

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