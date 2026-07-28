Con carteles, pancartas y arengas de justicia, amistades e integrantes de colectivos de la comunidad LGTBIQ+ realizaron un plantón la tarde de ayer en la plazuela Barranca, frente a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica, para exigir el esclarecimiento del asesinato de Ale Rouss, mujer trans de 26 años que murió tras ser atacada a balazos la madrugada del 25 de julio en la cuarta cuadra de la calle Bolívar, en el centro de Ica.

Muerte violenta

Durante la manifestación, los participantes reclamaron una investigación célere por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar y capturar a los responsables del crimen, además de garantizar que el caso no quede impune.

Los asistentes recordaron a Ale Rouss como una persona alegre, respetuosa y activa en las actividades organizadas por la comunidad LGTBIQ+ de Ica, destacando su participación en las marchas del orgullo y otras iniciativas de inclusión y defensa de derechos.

El representante del colectivo organizador, Fernando Karrusso dijo que, “más allá de su orientación sexual o de su vida personal, nadie merece morir de esa manera. Esperamos que la Policía determine la verdad de este asesinato y que se haga justicia”, manifestó.

Durante el plantón, los participantes también solicitaron que se analice el teléfono celular de la víctima como parte de las investigaciones, al considerar que podría contener información relevante sobre posibles amenazas o comunicaciones previas al crimen.

“No podemos señalar a ninguna persona como responsable. Lo que pedimos es que se investigue el contenido del celular y todas las evidencias para conocer la verdad”, expresaron durante la protesta.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO