Con velas, flores y mensajes de despedida, familiares, amistades e integrantes de la comunidad trans rindieron un homenaje a “Ale Rouss”, la mujer trans de 26 años asesinada a balazos durante la madrugada del 25 de julio en la cuarta cuadra de la calle Bolívar, en el centro de la ciudad de Ica.

Muerte violenta

Durante la concentración, realizada en el lugar donde la víctima solía reunirse con sus amistades, los asistentes exigieron que el crimen no quede impune y solicitaron a la Policía Nacional y al Ministerio Público acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Las participantes coincidieron en describir a “Ale Rouss” como una persona alegre, solidaria y trabajadora, cuya muerte ha generado temor entre quienes integran la comunidad trans de la ciudad.

“Estamos aquí pidiendo justicia por nuestra amiga. Esto no puede quedar impune. Pedimos a las autoridades que hagan su trabajo y encuentren a los responsables”, manifestó una de sus amigas durante el homenaje.

Otra de las asistentes sostuvo que la víctima era un ejemplo para muchas de sus compañeras y lamentó la violencia con la que perdió la vida.

“Somos mujeres trans, somos seres humanos y también merecemos respeto. Lo único que pedimos es justicia”, expresó entre lágrimas.

Durante las declaraciones, algunas de sus amistades afirmaron que la joven habría recibido amenazas días antes del ataque. Según indicaron, decidió cambiar el lugar donde trabajaba con la intención de evitar conflictos.

Asimismo, las asistentes señalaron que este caso ha incrementado el temor dentro de la comunidad trans, al recordar que no sería el primer crimen de características similares ocurrido en los últimos años.

“Si hoy no se hace justicia por mi amiga, mañana cualquiera de nosotras puede ser la siguiente”, manifestó una de las participantes.

Cabe señalar que, ayer por la tarde fue el sepelio de la víctima, en la provincia de Ica.

EL DATO: Las participantes anunciaron que en los próximos días realizarán una movilización para exigir el esclarecimiento del crimen y mayores garantías de seguridad para las personas trans.

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