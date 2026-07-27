Las autoridades españolas enfrentan días decisivos para controlar los incendios forestales antes de la llegada de una nueva ola de calor prevista a partir del miércoles, que elevará el riesgo de nuevos focos a niveles extremos.

El Gobierno informó que el avance de las llamas se ha ralentizado, aunque los incendios continúan activos y sin estabilizar. El objetivo es consolidar el perímetro afectado antes del incremento de las temperaturas.

Uno de los focos más graves se ubica entre la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid, donde el fuego ha consumido cerca de 50.000 hectáreas, considerado por las autoridades como el mayor incendio forestal de la historia reciente del país.

Miles de evacuados y pérdidas materiales

Los incendios, favorecidos por la sequía y las sucesivas olas de calor registradas desde mayo, obligaron a evacuar a unas 75.000 personas de sus viviendas o lugares de descanso.

En localidades como Cebreros, el humo continúa cubriendo el paisaje y aún persisten focos activos en la vegetación.

Vecinos afectados comenzaron a regresar a sus hogares para evaluar los daños. Entre ellos se encuentra David Sánchez, quien perdió parte de sus cultivos de olivos y pistachos debido al avance del fuego.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes la provincia de Castellón, donde también se combate otro incendio forestal.

Pedro Sánchez vincula los incendios al cambio climático

Durante su recorrido por las zonas afectadas, el mandatario señaló que la emergencia responde a un fenómeno climático cada vez más recurrente.

“No es una sucesión de episodios aislados”, afirmó Pedro Sánchez, quien sostuvo que los incendios representan “la expresión más dolorosa de una emergencia climática”.

El Gobierno advirtió que la nueva ola de calor podría extenderse hasta el domingo, con temperaturas cercanas a los 40 °C, lo que dificultaría las labores de extinción.

Francia mantiene la alerta por incendios cerca de Burdeos

En el suroeste de Francia, el incendio registrado en las inmediaciones de Burdeos ha devastado aproximadamente 42.000 hectáreas.

Aunque una ligera lluvia y la humedad matinal redujeron temporalmente la intensidad de las llamas, las autoridades señalaron que el incendio aún no ha sido controlado.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, pidió mantener la prudencia ante la previsión de una nueva ola de calor que comenzará el martes.

Bosques secos aumentan el riesgo de nuevos incendios

Las autoridades francesas advirtieron que la combinación de altas temperaturas, vientos secos y vegetación extremadamente deshidratada podría reactivar los incendios.

Desde comienzos del año, el fuego ha destruido 116.000 hectáreas de bosques en Francia, mientras que los expertos atribuyen el incremento de estos eventos a la prolongada sequía y a las altas temperaturas registradas durante los últimos meses.

Las condiciones meteorológicas previstas mantienen en alerta a los equipos de emergencia de ambos países, que continúan desplegados para evitar que los incendios vuelvan a propagarse.