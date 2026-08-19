Olaya Sound System se ha consolidado como una de las propuestas más representativas de la nueva música tropical peruana. La banda acaba de regresar de una extensa gira por Europa, donde llevó su particular fusión de sonidos peruanos a distintos escenarios y públicos, reafirmando el alcance internacional de su propuesta.

Tras esta experiencia, el grupo se prepara para reencontrarse con su público en Lima con la Fiesta Olayera, un show especial que se realizará este 21 de agosto en Sargento Pimienta.

“Vamos a tener un show súper sólido de dos horas, por lo menos. Es un show extendido que generalmente no logramos hacer, ¿no? Entre los invitados estarán Wicho, de Mar de Copas; Lucho Quequezana; General; Laguna Pai. Y, como bandas invitadas, estarán Bloque 8, de Chile, y La Flor, abriendo la noche", expresó Lorenzo Zolezzi para Diario Correo.

—Acaban de regresar de una gira por Europa. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la respuesta del público europeo frente su música?

Mateo Bonora: Siempre que viajamos nos impacta mucho la apertura que tienen los distintos públicos que conocemos a las propuestas que llegan. Particularmente ahorita sentimos, y eso nos genera mucha motivación y alegría, sentimos que la música peruana y la cultura peruana está en un momento muy importante. Algunos dicen por ahí que de moda. El hecho es que proyectos como Los Mirlos.

Una orquesta que sabemos que tiene más de 50 años de trayectoria, que está pasando por un momento espectacular, llevando su propuesta por los festivales más grandes de Europa, sirve definitivamente como una exposición de lo que es la cultura peruana, la música tropical peruana, y nosotros, como representantes de eso, también hemos sentido esa curiosidad por parte de la gente de las distintas localidades europeas que hemos visitado. Eso y, por supuesto, la hermosa comunidad peruana que hay en cada uno de los lugares que nos ha recibido.

—¿Hay algún concierto o alguna ciudad que se haya quedado especialmente grabada en ustedes y por qué?

Carlos Morales: Hay un concierto especial que ocurrió en Países Bajos, en el lado francés, un festival muy grande donde estábamos en pleno show. Era gente local, no había peruanos y todos estaban gozando de tal manera que nosotros estábamos en la calle de los perros, sin la noción del tiempo, y en eso nos cae como un temporal. Lluvias, mucho, mucho viento, tanto así que se tuvo que cancelar el concierto.

Yo creo que esa experiencia se ha quedado grabada en todos nosotros porque fue súper chévere la energía de toda la gente.

—¿Qué descubrieron de ustedes mismos como banda durante esta reciente gira europea que ahora miran de otra manera al regresar al Perú?

Lorenzo Zolezzi: La verdad que reafirmamos la solidez que tenemos como grupo humano y como colectivo. Hacer un viaje de más de un mes en condiciones apremiantes muchas veces, de traslados permanentes, de lugares a veces incómodos de descanso, puede ser complicado y no es fácil convivir. En ese sentido, estamos seguros de que podemos ponernos metas mucho más ambiciosas y seguir llevando nuestra música peruana a nuevas fronteras.

—¿Qué significa para una banda peruana llevar una propuesta que incorpora tantos sonidos de nuestra identidad cultural a escenarios europeos?

Mateo Bonora: Para nosotros es un orgullo muy importante ser alguna especie de embajadores de la nueva música tropical de Perú. De esta propuesta original que venimos trabajando ya hace más de 15 años, pero donde nos alimentamos definitivamente de todas las aguas que podemos beber acá, de las distintas sonoridades de la música amazónica y andina, de nuestros valses de la costa y música de todo el mundo también.

—¿Qué sacrificios personales implica mantener una banda durante tantos años y seguir apostando por ella?

Carlos Morales: Definitivamente hay muchos. Creo que principalmente la familia. Los viajes, las giras, todo este tipo de cosas hacen que uno, pues, permanezca alejado. Te privas de fiestas, de amigos, de muchas cosas porque, al final, si tú quieres que esto realmente camine como debe caminar, debes tener en cuenta eso: un trabajo. Es un trabajo al que hay que darle el 100% de tu tiempo y, nada, ahí tienes que dejar, como le digo, muchas cosas por un rato de lado.