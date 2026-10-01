Unos 63 candidatos a gobernador, vicegobernador y alcaldías distritales y provinciales de la región La Libertad no rindieron cuentas sobre los gastos que vienen realizando en sus campañas electorales.

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Reporte

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió hasta el 18 de septiembre de 2026 el plazo para la primera entrega de información financiera de campaña de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La documentación que debían entregar los postulantes comprendía los aportes, ingresos y gastos efectuados desde el 7 de enero hasta el 5 de septiembre de este año.

La jefa de la Oficina Regional de Coordinación Trujillo de la ONPE, Dinka Huaccha Vidaurre, confirmó que hasta el 29 de septiembre cumplieron con entregar esta información 510 postulantes a los comicios del 4 de octubre.

“Tenemos un avance bastante satisfactorio con respecto a otras entregas, de otros procesos electorales”, dijo a Sol Tv Noticias.

Respecto a los 63 aspirantes a cargos de elección popular que no brindaron su información financiera, dijo que entre ellos figura un candidato a gobernador regional y dos a vicegobernador. Los demás buscan ser alcaldes distritales o provinciales.

“Se presentan todos los gastos de campaña, en dos rubros, tanto ingresos como egresos. Quiere decir que todas las actividades que hayan ejecutado dentro de lo que corresponde la campaña electoral de la candidatura tiene que tener un sustento, porque toda actividad que el candidato ejecuta implica un gasto. Ahora, de dónde provienen los fondos para efectuar esa actividad es algo que también está tipificado como se presenta, si es una donación, si es una compra. Hay un comprobante específico para cada tipo de ingreso”, precisó.

Sanciones

Los candidatos que no presenten su información financiera de campaña en los plazos establecidos por la ONPE reciben una multa que va desde 1 hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir de S/ 5,500 a S/ 27,500. “Invocamos a todos los candidatos que están faltando a presentar su documentación”, agregó.

Los postulantes deberán hacer una segunda entrega de información financiera que abarcará desde el 6 de setiembre hasta la fecha de publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declara concluidos los comicios.