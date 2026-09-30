La criminalidad tiene bajo amenaza a otro aspirante a un cargo público en las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre. Esta vez, delincuentes dejaron dos cartuchos de dinamita y una carta extorsiva en la vivienda del candidato a la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo por Fuerza Popular, Fernando Nuñuvero Ibáñez.

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DENUNCIA

El material delictivo fue hallado la mañana de ayer en la puerta del domicilio del candidato. Tras el hallazgo, se dio cuenta a la Policía, que desplegó a agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Ellos inhabilitaron los dos petardos y, junto con la carta amenazante, los llevaron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este para las indagaciones de ley.

Fernando Nuñuvero confirmó el hallazgo en la puerta de su domicilio. “A los que pretenden amenazarme o intimidarme arrojando dinamita y cartas extorsivas en mi vivienda, les respondo que los ciudadanos de bien somos más y que ya di cuenta a la Policía para que tome todas las acciones a fin de identificar y capturar a quien ostenta el atrevimiento de amenazar a mi familia”, indicó.

El candidato, incluso, reveló que los delincuentes también le envían mensajes a su celular. “Me piden que llame a este número 984168215 y me envían mensajes de WhatsApp con amenazas del número 905634249. Lo comparto para que tomen sus precauciones; la Policía ya tiene toda la información”, acotó.

BAJO AMENAZA

Hasta el 25 de septiembre, es decir antes de la intimidación a Fernando Nuñuvero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había reportado 16 amenazas a candidatos que participan en los comicios municipales y regionales en La Libertad. Este departamento es el segundo a nivel nacional con más reportes, superado únicamente por Lima, que concentra 21 casos.