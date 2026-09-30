Las Fuerzas Armadas desplegarán 41 mil efectivos para brindar seguridad en más de 10 mil locales de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán este domingo 4 de octubre en todo el Perú.

El operativo estará a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comprende el desplazamiento del personal militar hacia los centros de sufragio ubicados en distintas regiones del país.

Despliegue militar comienza antes de las elecciones

El Ministerio de Defensa realizará este miércoles 30 de septiembre el acto de desplazamiento del personal de las Fuerzas Armadas hacia los locales de votación.

La ceremonia está prevista para las 11:00 a. m. en el Patio de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, en Chorrillos, y será encabezada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa. También participarán el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El despliegue forma parte de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en los centros de votación.

Elecciones Regionales y Municipales serán el 4 de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma en su cronograma oficial que las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollarán el domingo 4 de octubre de 2026.

Durante estos comicios, los ciudadanos elegirán a gobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales para el periodo 2027-2030.

Los preparativos electorales ya se encuentran en marcha. El JNE informó que desde el 18 de septiembre fiscaliza el despliegue del material electoral hacia las diferentes regiones del país.