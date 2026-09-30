En un duro golpe a la criminalidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a Wilquin Eduardo Rivero Olivero, de 32 años, de nacionalidad venezolana, que estaría implicado en el secuestro y asesinato del comerciante Jorge Luis Avendaño Ontaneda, de 29 años, conocido “Coco Avendaño”, ocurrido en la carretera Panamericana Norte, en la provincia Sullana.

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La captura de Rivero fue realizada tras un paciente seguimiento policial y efectuado finalmente en el distrito de Villa El Salvador, en el cono sur de Lima.

Un equipo especial de la policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura está a cargo de la investigación y fue el que, mediante diversos indicios, pudo identificar a Rivero como el presunto implicado en el delito contra la libertad, secuestro, y el agravante subsecuente de muerte en agravio de Avendaño, quien residía en Sullana.El venezolano detenido figuraba con una dirección de domicilio en Nuevo Chimbote, región de Ancash.

El secuestro de Avendaño ocurrió cerca de las 12 del mediodía del pasado 6 de agosto, cuando se desplazaba manejando su camioneta por la carretera Panamericana, en el centro poblado de Mallaritos del distrito de Marcavelica, Sullana.

La víctima fue interceptada por un grupo de delincuentes, quienes lo lo obligaron a subir a la fuerza al automóvil de los secuestradores. Esto, ante la mirada de transportistas y pasajeros.

Mientras ese mismo día, cerca de las 10 de la noche, el cuerpo de Avendaño fue encontrado sin vida y con múltiples impactos de bala y maltrato en una trocha carrozable del sector Curumuy, en Piura. En tanto, el vehículo que habría sido utilizado en el secuestro, fue hallado quemado a espaldas de la fábrica de cementos Pacasmayo, en el distrito Veintiséis de Octubre.